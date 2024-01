Actriz de Black Panther es atropellada por coche en Nueva York

La actriz Carrie Bernans, famosa por su destacado papel en la película ‘Black Panther’ de Marvel, sufrió un lamentable incidente al ser atropellada por un automóvil en las calles de Nueva York, la madrugada de Año Nuevo.

A consecuencia del impacto, la estrella de Hollywood tuvo que ser ingresada en el hospital debido a lesiones severas.

Según reporta TMZ, los familiares de Bernans aseguran que se encuentra en recuperación.

Según testimonios de la madre de Bernans, Patricia Lee, su hija caminaba por la calle en compañía de un amigo.

