Increíble: Gaby Platas sale en defensa de Sergio Goyri

Redacción/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Gaby Platas salió en defensa del actor Sergio Goyri después de que éste se vio envuelto en escándalos por los comentarios que hizo en contra de Yalitza Aparicio.

La actriz comentó que no está de acuerdo con las palabras del actor, sin embargo, consideró que violaron sus derechos de libertad de expresión, al exponerlo ante las redes.

“Uno puede no estar de acuerdo con lo que dijo el señor Goyri pero creo que hay que respetar primero que él estaba en una reunión con sus amigos en un lugar privado, por un lado, por otro es libertad de expresión y la libertad de expresión también incluye decir cosas que igual no nos gustan, que a lo mejor no estamos de acuerdo o no tiene que ver con nuestras ideas pero el señor está en su derecho de estar con sus amigos y decir lo que se le pegue la gana”, expresó.

Gaby Platas, agregó: “A lo mejor lo que dijo sí está gacho y no nos gusta pero tampoco podemos estar limitando que toda la gente piense igual y que toda la gente diga lo que los demás quieren oír.