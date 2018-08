Actriz de Star Wars rompe el silencio tras acoso en redes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Kelly Marie Tran responde al acoso que sufrió tras interpretar a Rose Tico en Star Wars: Episodio XVIII – Los últimos Jedi. La actriz por fin habló del reciente cyberbullying y acoso que sufrió a manos de los fans de la saga y que la obligaron a cerrar su cuenta de Twitter e Instagram. En un artículo que publicó en el New York Times, Tran habló un poco de su experiencia como una actriz asiática americana en Hollywood y como siempre ha sufrido comentarios que la han hecho sentir que no merece lo que ha obtenido a través de su trabajo. A continuación, les compartimos algunos extractos:

“No fueron sus palabras. Fue que comencé a creer en ellas. […] Sus palabras reforzaron una narrativa que he escuchado toda mi vida: que formaba parte de “los otros”, que no pertenecía, que no era lo suficientemente buena simplemente porque no era como ellos. Y ese sentimiento, me doy cuenta ahora, era y es vergüenza por las cosas que me hacían diferente, una vergüenza por la cultura de la que provenía. Y para mí, lo más decepcionante es que sentí todo eso”.

“Me habían lavado el cerebro para creer que mi existencia estaba limitada a la aprobación de otra persona. Había sido engañada para pensar que mi cuerpo no era mío, que sólo podía ser hermosa si alguien más lo creía, independientemente de lo que yo pensaba. Todos me han dicho esto, una y otra vez: los medios de comunicación; Hollywood; compañías que se han beneficiado de mis inseguridades, manipulándome para que compre su ropa, su maquillaje, sus zapatos… todo para llenar un vacío que es perpetuado por ellos en primer lugar”.

También te puede interesar: Te lo perdiste? Mira quiénes ganaron los MTV Video Music Awards

“Quiero vivir en un mundo donde los niños que no son blancos no tengan que pasar toda su adolescencia deseando ser blancos. Quiero vivir en un mundo donde las mujeres no son objeto de escrutinio público ya sea por su apariencia, sus acciones o su simple existencia. Quiero vivir en un mundo donde las personas de todas las religiones, clases socioeconómicas, orientaciones sexuales, identidades y habilidades sean vistas como lo que siempre han sido: seres humanos”.

“Estos son los pensamientos que corren en mi cabeza cada vez que leo un guion o un libro. Sé que las oportunidades que me dan son escasas. Sé que ahora pertenezco a un grupo muy pequeño de personas privilegiadas que tienen la oportunidad de contar sus historias como forma de trabajo, historias que son escuchadas, vistas y digeridas por un mundo que durante mucho tiempo ha estado acostumbrado a probar sólo un tipo de historias. Sé lo importante que es. Y no me voy a rendir. Me conocen como Kelly. Soy la primera mujer asiática en tener un papel protagónico en una película de Star Wars. Soy la primera mujer asiática que tuvo una portada de Vanity Fair. Mi nombre real es Loan. Y apenas es el comienzo”.

Después de un silencio de varias semanas, Kelly Marie Tran responde al acoso de una manera pacífica y explicando el porqué de sus acciones. Al igual que Rian Johnson, Tran fue víctima de la ira de los seguidores de una galaxia muy, muy lejana después de que Los últimos Jedi sorprendió a muchos con las decisiones que el director tomó para muchos de los personajes. El enojo fue tal que incluso se organizó una petición en internet para volver a rodar el Episodio VIII con presupuesto donado por los mismos fans con tal de que lo hecho por Johnson no formara parte del canon de Star Wars. Por supuesto, nada de esto ha cambiado los planes de Lucasfilm sobre la franquicia y por el contrario, Johnson se encuentra trabajando en una nueva trilogía dentro del mundo de la Guerra de las Galaxias, mientras que Kelly Marie Tran está confirmada para aparecer en el Episodio IX de la saga.