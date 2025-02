Actuación de Isaac Hernández llega a Berlín con el filme ‘Dreams’

Cuando el bailarín mexicano Isaac Hernández fue seleccionado para protagonizar ‘Dreams’, el nuevo drama de Michel Franco junto a Jessica Chastain, supo que tenía un gran desafío por delante.

La película, que se estrenará este sábado en el Festival de Cine de Berlín, sigue la historia de Fernando, un joven bailarín de ballet mexicano que cruza la frontera hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor.

Deja atrás todo lo que conoce y, tras escapar por poco de la muerte, se reúne con Jennifer, una acaudalada filántropa. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad dorada pronto pone de cabeza la vida de ambos y su incierto futuro juntos.

