De DC a Marvel: Jason Momoa quiere ser el nuevo Wolverine

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Jason Momoa triunfó como Aquaman y le dio un respeto a DC Comics con su película en solitario, pero ahora el rey de los océanos quiere encarar un nuevo reto… en la compañía rival.

De acuerdo con información de Tomatazos y redes sociales, Momoa ahora aspira a dar vida a otro icono súper héroe, nada más ni nada menor que a Wolverine/Logan, de los X-Men, tomando la batuta que dejará Hugh Jackman.

Esto no debería asustar a los fans de Aquaman, pues la película pactada para el 2022 sigue firme. Las intenciones de Jason Momoa son hasta el momento hipotéticas, pues se derivan de una pregunta hecha al actor, a la que respondió que, de tener la opción, le gustaría participar en una película del Universo Cinematográfico de Marvel.

En este momento, no se sabe cuándo los X-Men y Fantastic Four se unirán al Universo Cinematográfico de Marvel, pero el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo a principios de este año que los fanáticos no deberían esperar verlos "por mucho tiempo", por lo que se descarta una próxima producción tras X-Men: Dark Phoenix.