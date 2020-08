Acusa Sharon Stone a quienes no usan máscara de infectar de Covid-19 a su hermana

Clarisa Anell Soto

ESTADOS UNIDOS.- La hermana de Sharon Stone se encuentra batallando con el Covid-19, por lo que la actriz ha pedido a sus fanáticos oraciones y apoyo, reportó Deadline.

Stone publicó en Instagram el sábado por la noche sobre la condición de su hermana Kelly, quien se encuentra internada en un hospital.

"Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene Covid-19. Esta es su habitación de hospital ", escribió Stone, quien mostró una serie de tres fotos de la habitación de hospital de su hermana.

"Uno de ustedes que no usaba máscara hizo esto. Ella no tiene un sistema inmunológico y el único lugar al que ella fue es la farmacia", agregó.

Las pruebas son limitadas en el condado de origen de Kelly y hay una espera de cinco días para obtener los resultados, lo que agrava sus problemas, escribió Stone.

"No se realizan pruebas en su condado a menos que tenga síntomas, y luego hay cinco días de espera para obtener resultados", escribió Stone.

"¿Puedes enfrentarte a esta habitación solo? ¡Usar una máscara! Para ti y los demás. Por favor. Por favor, encienda velas para mi hermana Kelly y su esposo, mi querido amigo Bruce", escribió Stone.

Kelly Stone compartió la misma foto en su propia página de Instagram. Dijo que pensaba que la pandemia no llegaría a su familia.

"Somos nosotros. 13 de marzo. Conduje hasta nuestro paraíso en Montana. Pensamos que Covid no nos encontraría y no podría encontrarnos", escribió . "Sin compras, sin fiestas, apenas vi a un humano. Ahora luchando por respirar. No quieres Covid". Acompañó su nota con una foto de ella misma en una cama de hospital.