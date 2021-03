Acusaciones por agresión sexual dejan sin películas a Armie Hammer

ESTADOS UNIDOS.- Armie Hammer fue retirado de otra película, a raíz de las acusaciones de agresión sexual y las continuas conversaciones en línea que se han disparado en las redes sociales desde principios de año.

Hammer ya no es parte del thriller "Billion Dollar Spy", según informó Variety. Hammer iba a protagonizar junto a Mads Mikkelsen el drama de la Guerra Fría, de la cineasta Amma Asante.

"Billion Dollar Spy" fue la última película que quedaba en la lista de Hammer, lo que significa que todos los estudios que estaban en el negocio con Hammer, antes de las acusaciones, ahora han cortado oficialmente los lazos con el actor.

La noticia llega poco después de que Armie Hammer fuera acusado de violación por una mujer identificada como Effie. La mujer señaló que la agresión sexual tuvo lugar en abril de 2017 y que, durante un encuentro, Hammer la violó y se golpeó repetidamente la cabeza contra una pared. La actriz también dijo que Hammer cometió otros actos violentos contra ella sin su consentimiento.

Hammer ha estado en el centro de una controversia en las redes sociales durante la mayor parte del año después de que aparecieron supuestos mensajes filtrados que detallaban la vida sexual del actor. Los titulares que rodean a Hammer también llevaron a salir de las películas Shotgun Wedding y The Offer. Hammer también fue abandonado por su agencia, WME.

Hammer no tiene otros proyectos actualmente en la agenda, ya que el rodaje de Death on the Nile se completó hace mucho tiempo y llegará a los cines en febrero de 2022.

