Acusan a Cecilia Galiano de tener un romance con Leonardo de Lozanne; ella lo desmiente

MÉXICO.- Tras ser acusada de ser la tercera en discordia en una relación, Cecilia Galliano utilizó sus redes sociales para defenderse.

La actriz, que actualmente se encuentra en la obra "El marido perfecto" fue vista luego de la función de estreno con un amigo que, según aclara, es muy parecido físicamente al cantante Leonardo de Lozanne, con quien inmediatamente la relacionaron.

Ante los cuestionamientos y las críticas en redes sociales, Galliano prefirió dejar constancia del malentendido.

"Aparte de lastimar a una familia por el chisme, o no, porque yo estoy segura que a ellos no les afectó, porque saben que no tengo ninguna clase de relación con ellos, a los cuales quiero y respeto; es el insulto que estoy recibiendo de gratis, de que si robo maridos, que si soy esto, si soy el otro", aclaró Galliano.