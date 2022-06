Acusan a Ezra Miller de acosar a menor y amenazar a la madre.

Ezra Miller está en problemas… otra vez. Ahora lo acusan de acosar a una menor de 11 años de edad, y no sólo eso, también de amenazar a la madre.

El joven actor se ha visto involucrado en varios escándalos relativos a su falta de control y agresiones a otras personas, incluso mujeres.

Y por si fuera poco, en este momento se desconoce el paradero de Ezra Miller, quien además borró el contenido de su cuenta de Instagram.

De hecho, lo último que se sabe del actor de DC Comics y la franquicia de Animales Fantásticos; son los memes que publicó en redes sociales haciendo alusión a sus problemas con las autoridades.

De acuerdo con información de la policía y redes sociales, el supuesto caso de acoso en contra de una menor ocurrió en 2016.

Los padres de la joven, entonces 13 años de edad, afirman que Ezra Miler se aprovechó de su fama y la juventud de la chica para inducirla a las drogas.

Recientemente, los padres dijeron que el actor amenazó de muerte a la madre del menor.

De acuerdo con los vecinos, el actor estaba bajo el influjo de drogas.

Por estos hechos, buscan proceder legalmente contra el actor de 30 años y de hecho, solicitaron una orden de restricción en contra de Miller.

Tras estos hechos, Ezra Miller publicó mensajes en su cuenta de Instagram para borrarla poco después.

Estos mensajes estarían relacionados con la orden de restricción interpuesta por padres de la joven, y que hasta el momento no le han podido entregar.

“Me protejo de todo lo negativo que me desea la gente, de manera inc onsciente y consciente”.

“Estoy protegido de la gente negativa y sus intenciones maliciosas. Mi espíritu, mente, cuerpo, alma y éxito no se alteran por la envidia de nadie”.

“No me pueden tocar, estoy en otro universo”.

Ezra Miller on Instagram

(1 more in comments) pic.twitter.com/PVOBCQV0Sn