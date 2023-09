Acusan a Jimmy Fallon de crear un ambiente tóxico en su show

Esta semana no le fue nada bien a Jimmy Fallon al ser cancelado en redes sociales, tras hacerse pública la noticia del ambiente tóxico en su programa 'The Tonight Show with Jimmy Fallon'.

La revista Rolling Stone fue la responsable de recabar decenas de declaraciones de ex empleados y actuales trabajadores que forman parte del grupo del talk show, los cuales pidieron mantener el anonimato por miedo a las represalias de su empresa.

Two current and 14 former employees tell Rolling Stone that Jimmy Fallon's 'The Tonight Show' has been a toxic workplace for years — far outside the boundaries of what’s considered normal in the high-pressure world of late-night TV.https://t.co/I9PWr4vAyH