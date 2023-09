Acusan a Cher de contratar hombres para secuestrar a Elijah Blue

Marie Angela King, ex esposa de Elijah Blue Allman, hijo de la cantante Cher, acusó a su ahora ex suegra ganadora del Óscar de contratar a un séquito de hombres para secuestrar a su entonces marido.

De acuerdo con Entertainment Tonight, King entregó documentos judiciales al Tribunal Superior de Los Ángeles en diciembre pasado, mismos que fueron revelados hasta ahora.

En ellos, King asegura que personas cercanas a la cantante y actriz le dijeron que esta había contratado a varias personas para "secuestrar" a Elijah de una habitación de hotel mientras este celebraba su aniversario de casado con Marie Angela. Al parecer, Cher no quería que estos se reconciliaran.

