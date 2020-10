Acusan de infiel a Chiquis Rivera, la captan besándose con Mr. Tempo

Ciudad de México.- Luego de que Chiquis Rivera fue captada dándose un beso con el empresario Mr. Tempo, las versiones sobre una supuesta infidelidad comenzaron a rondar en las redes sociales, pues apenas hace un mes, se anunció la separación entre ella y su exesposo Lorenzo Méndez.

Sin embargo, Chiquis conversó con la prensa y aseguró que nunca le fue infiel a Méndez y que aún no tiene ninguna relación de pareja con Mr. Tempo, con quien está por emprender algunos negocios.