Acusan al esposo de la reina de mentir sobre accidente

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- La tarde del pasado jueves 17 de enero el esposo de la reina Isabel II se vio involucrado en un accidente automovilístico mientras conducía por una carretera cercana a su residencia en Sandringham, en donde dos mujeres salieron lesionadas.

De acuerdo con información de Univisión, aunque la policía de Norfolk continúa con las investigaciones, Emma Fairweather, la copiloto del automóvil con el que se impactó el príncipe, concedió una entrevista al diario británico Mirror para dar su versión de los hechos.

La mujer de 46 años fue la más afectada en el accidente, pues sufrió una fractura en la muñeca izquierda: "El límite de velocidad era de 60 millas por hora, pero mi amiga no iba a más de 50. Mi amiga frenó y parecía tener el control, pero estaba aterrorizada. Luego nos estrellamos, yo estaba en shock", explicó.

También te puede interesar: Esposo de la reina Isabel sufre accidente automovilístico

El duque de Edimburgo asegura que fue cegado por el sol, sin embargo, Emma desestima su declaración: "Podría haber sido mucho peor. El príncipe Felipe aparentemente le dijo a un testigo que el sol lo deslumbró, pero no puedo ver cómo eso podría ser verdad cuando estaba nublado".

Aunque nadie resultó gravemente herido, para Emma fue un momento impactante, pues el bebé de su amiga de 9 meses viajaba en la parte trasera del auto: "Deben haber sido segundos, pero se sintió como media vida. No tenía ni idea en ese momento de que era el príncipe Philip, solo estaba pensando en el bebé. Un hombre abrió la puerta y grité que había un bebé en la parte de atrás que necesitaba salir primero”, confesó que en ese momento gritaba por la preocupación.

Emma dijo a Mirror que le gustaría recibir una disculpa por parte del príncipe Philip, pues nadie de la Familia Real se ha acercado a ella: "Tengo la suerte de estar viva y él ni siquiera se ha disculpado, ha sido un momento tan traumático y doloroso, esperaba más de la Familia Real".

Aunque no ha tenido contacto directo con la realeza, la mujer señaló que recibió una llamada en nombre de la Familia Real: "Fue de un oficial de enlace, el mensaje que me transmitió ni siquiera tenía sentido: 'A la reina y al duque de Edimburgo les gustaría recordarte'. Eso no es una disculpa, ni siquiera son buenos deseos".

De ser encontrado culpable, el duque de Edimburgo podría enfrentar un proceso judicial por conducir sin el debido cuidado, ni atención. Sin embargo, el abogado Nick Freeman, dijo a The Guardian que podría alegar que fue cegado por el sol, como afirmó un testigo. También evitaría el proceso legal si entrega su licencia de conducir.