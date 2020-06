Adal Ramones elogió a Chumel Torres por su valor y acciones

Ciudad de México.- Adal Ramones elogió a Chumel Torres en Twitter, lo felicitó por ser uno de los mejores comunicadores y críticos políticos de la actualidad.

Adal mencionó que Chumel ha labrado su camino con valor, y que hay muchas personas que piensan como él.

"No había tenido la oportunidad de escribirte y no tengo el gusto de conocerte en persona, pero considero que eres uno de los mejores comunicadores y críticos políticos de la actualidad. Sigue así, que somos muchos los que pensamos como tú. Te has hecho en el camino con valor!", se lee.

No había tendido la oportunidad de escribirte y no tengo el gusto de conocerte en persona, pero considero que eres uno de los mejores comunicadores y críticos políticos de la actualidad. Sigue así, que somos muchos los que pensamos como tú. Te has hecho en el camino con valor! 👏🏻 — Adal Ramones (@AdalRamones) June 19, 2020

Chumel ha dado mucho de qué hablar en redes luego de que el Consejo nacional para prevenir la discriminación (Conapred) cancelara un foro sobre racismo y clasismo en México en el que él era uno de los invitados.

Sin embargo, Chumel llevó a cabo la charla a través de su canal "El Pulso de la República", en donde tuvo como invitados a Maya Zapata y Tenoch Huerta.

También te puede interesar: HBO suspende el programa de Chumel Torres por polémica racista

Desde el punto de vista de Chumel no es tan importante generar debate sobre el discurso de los comediantes, que aseguró se ha visto afectado por lo "políticamente correcto", e hizo un llamado a la sociedad a que tengan el mismo ímpetu en criticar a los políticos que gobiernan el país.

"Somos comediantes, no somos políticos. (...) El gobernador de Puebla (Miguel Barbosa) dijo que si había chavas muertas era porque se fueron con el novio, no seas hijo de tu chingada madre, eso sí ofende", declaró.

Además, Torres dijo con toda seguridad que no se considera ni racista ni clasista.

"La mitad de mi familia es morena. La gente cree que sabe de dónde vienes, como te ven güerillo (rubio) creen que tienes privilegios. Yo nací en el barrio de Los Pinos de Chihuahua (en el norte del país) en medio de dos barrios de cholos, entonces me ha costado mucho llegar hasta acá como para que se me vaya por unos tuits pendejos", mencionó.

Finalmente, el comediante señal que a pesar de todo, el mal rato que vivió, también trajo cosas buenas: "Me deja 120 % más de vistas en Youtube, 8.300 seguidores más y me deja que el presidente sabe quién soy y que no le importa la Conapred".