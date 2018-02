Adam Levine y Behati Prinsloo reciben a su segunda hija

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- "Dos bebés en dos años", así es como la modelo Behati Prinsloo se refirió a la llegada de su segunda hija, en una foto que publicó hace unos días antes de dar a luz.

En 2014, Behati Prinsloo y Adam Levine se casaron en Los Cabos. Dos años después, en septiembre, el ángel de Victoria's Secret dio a luz a primer hija de nombre Dusty Rose. Justo un año después, también en septiembre, anunció que venía el segundo bebé en camino: "Round 2...", escribió Prinsloo a través de Instagram, informa el portal Quién.com.

"Adam y Behati no pueden de la emoción con su segundo hijo. Adam es literalmente el más feliz de todos", una fuente dijo a Us Weekly. "Adam se asegurará de que pueda tomarse un tiempo libre (de la exitosa competencia de canto de la NBC, The Voice) para ayudar a Behati a vincularse con el nuevo bebé", añadió.

Este viernes, la pareja le dio la bienvenida a otra niña, quien llevará el nombre de Geo Grace Levine, según E! News.

A diferencia de otras celebrities, la modelo no ha tenido reparos en mostrar su cuerpo durante el embarazo, e incluso bromear sobre él. "He intentado enseñar mi bikini… es amarillo, es muy bonito”, bromeaba mostrando un primer plano de su pancita.

Las felicitaciones de sus seguidores en las redes sociales no han parado en las últimas horas, y es cuestión de tiempo para que los orgullosos padres den a conocer oficialmente a Geo Grace.

En noviembre Levine declaró a Ellen DeGeneres en su programa que quería muchos hijos, al igual que su esposa, debido a que ella fue hija única. "Amo el caos", dijo a la conductora. "Ella quiere tener 100 niños. No sé si pueda con ese número son muchos".