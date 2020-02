Video: Adam Levine se disculpa por insultar a chilenos en Viña del Mar

SANTIAGO, Chile.- Adam Levine y "Maroon 5" quedaron marcados en Chile. Su participación el festival de Viña del Mar fue criticada y digna de serios reclamos del público.

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, Levine reveló las razones por las cuales la presentación no estuvo a la altura de las circunstancias, expresando además sus más sinceras disculpas.