Adele eimina videos oficiales de dos de sus éxitos en YouTube

Fidel Orantes

Ciudad de México.- Adele eliminó de su canal oficial de YouTube los videos oficiales de sus éxitos "Rolling in the Deep" y "Someone Like You".

Además, la plataforma ya no cuenta con la versión original completa del álbum 21 de la británica y clips de algunas otras presentaciones en vivo.

La acción tomó por sorpresa a los fans de la intérprete, que se espera este año publique su nuevo disco.

Para algunos, la decisión de ocultar los videos puede ser una señal de que pronto dará un adelanto de su futura producción.

Hace unos días, Alan Carr, presentador británico y amigo de la cantante, dijo a una revista que el regreso de la ganadora del Grammy podría ser en febrero.

Durante su aparición en el programa Saturday Night Live, en octubre, Adele abordó el tema de su música nueva y dejó claro que si no había lanzado nada era porque aún no había concluido su producción.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Pitbull se une al astro de la NBA Michael Jordan y se asocia con Trackhouse Racing

Shrek ya es Patrimonio Nacional de Estados Unidos

Macaulay Culkin celebra que Donald Trump fue borrado de 'Mi Pobre Angelito 2'