Adele superó obstáculos en su show por dolores de ciática

La famosa cantante Adele, reconocida por salvaguardar su vida privada del escrutinio público, tomó la decisión de compartir con sus apasionados seguidores un episodio reciente que puso a prueba su fortaleza. Hace algunas semanas, durante una presentación en su residencia en Las Vegas, la artista sufrió un dolor agudo de ciática que la dejó postrada detrás del escenario.

Informes de The Sun revelan que, durante su concierto, la intérprete de "Set Fire To The Rain" se sinceró con su audiencia, confesando su intención de tomarse un breve respiro para aliviar el malestar en su ciática. Adele compartió que en ocasiones lucha contra los dolores en sus piernas y zona lumbar, lo que la lleva a moverse incómodamente.

Después de acomodarse, Adele compartió con su público que hace pocas semanas, debido a la intensidad del dolor de ciática, se desplomó detrás del escenario. Pasó varios minutos en el suelo hasta que su equipo de producción la localizó y le brindó asistencia. "Levantaron todo mi cuerpo del suelo", confió Adele.

Adele was such a Queen last night in Las Vegas. Amazing is an understatement! ❤️ ⁦@Adele⁩ pic.twitter.com/uuQYfebOwF — Caitlyn (@CaitNoelle14) August 27, 2023

Medline señala que la ciática surge por la presión o daño al nervio ciático, que controla los músculos de la pierna y la rodilla, dando lugar a dolores que pueden irradiar a diversas zonas del cuerpo.

En otro acto de empatía con sus admiradores, Adele interrumpió el espectáculo para defender a una joven fan que aparentemente estaba siendo objeto de molestias por parte de un guardia de seguridad.

Con firmeza, pidió que dejaran a la fan en paz y le aseguró que nadie la importunaría nuevamente. La artista se disculpó por interrumpir el show, pero su gesto resalta su genuina preocupación por aquellos que la siguen y admiran.

El episodio no solo exhibe la vulnerabilidad y humanidad de la artista, sino también su valentía para superar obstáculos y enfrentar desafíos en pleno escenario.