Adicción, obsesiones y fotos desnudo; la batalla de divorcio de Jeremy Renner

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Jeremy Renner, mejor conocido como ‘Ojo de Halcón’ en el universo Marvel, afirma que su ex Sonnie Pacheco ha tratado de humillarlo enviando fotos de él desnudo a la asistente social. Ademas, asegura que Pacheco es adicta a las drogas y al sexo lo que hace que se pregunte si está en condiciones de criar a su hija Ava de 6 años.

De acuerdo a Vanguardia, según los nuevos documentos legales, la estrella de The Avengers y Pacheco intercambiaron fotos de ellos al desnudo mientras estaban casados, y ahora ese material íntimo fue utilizado por Pacheco en la batalla por la custodia de su niña. Al parecer y de acuerdo a la palabras de Renner, su ex exhibió las fotos de sus genitales a sus abogados y al evaluador de custodia del caso “por ningún otro motivo que no sea causarme vergüenza extrema”.

Renner afirma que ella también amenazó con vender las fotos de él a los medios.

Los documentos alegan que Sonni está obsesionada con la vida sexual de Jeremy y de aquellos que están en su órbita, incluida una de sus niñeras. El actor afirma que rastreó fotos íntimas de la empleada en internet y las envió al evaluador y sus abogados.

El actor dice que la obsesión de su ex con el sexo se expresa en sus esculturas, que él llama sexualmente explícitas y “perturbadoras”. Los documentos legales incluyen varios ejemplos, incluido uno en el que su hija, Ava, está mirando una obra de Pacheco.

Jeremy dice que está profundamente preocupado de que Sonni esté “exponiendo a Ava a ese material oscuro, gráfico y sexual a diario”.

Pacheco, por su parte, acusó a su ex de querer matarla. En su presentación judicial, declaró que una niñera escuchó a la estrella de Hollywood decir que iba a ir su casa para matarla a ella y luego se quitaría la vida porque “era mejor que Ava no tuviera padres que tener a Sonni como madre”.

En una oportunidad, según la mujer, Renner se puso una pistola en la boca, amenazó con suicidarse y disparó la pistola al techo mientras su hija dormía en su habitación.

También acusó al actor de estar bajo la influencia de estupefacientes mientras cuida de Ava. Según la publicación, citando documentos de la corte, Pacheco sostuvo que Renner en una oportunidad dejó cocaína expuesta en el baño al que su hija tenía acceso.

El actor niega las acusaciones de su ex y aseguro que son un “invento” porque está enojada porque su relación nunca funcionó y está buscando dinero. Renner insiste en que no abusa de las drogas o el alcohol e incluso afirma que se sometió a pruebas de drogas al azar durante 3 meses para terminar con las acusaciones de su ex. De acuerdo a su versión, todas esas pruebas resultaron negativas y sugieren que Sonni es la que tiene un problema con las drogas.

Renner y Pacheco dieron la bienvenida a su hija en 2013 y se casaron en 2014. Pero menos de un año después se divorciaron. Sonni solicitó la custodia total de la niña. La revista People, por su parte, informa que una audiencia judicial para tratar ese tema está programada para el próximo 7 de noviembre.