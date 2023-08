Adiós a Arleen Sorkin, la voz original de Harley Quinn; fallece a los 67 Años

En un momento de profundo pesar, nos despedimos de Arleen Sorkin, la increíblemente talentosa voz que dio vida a la icónica Harley Quinn, personaje que ha conquistado el corazón de muchos. Con tristeza y afecto, enviamos nuestro amor y apoyo a su familia y amigos en este difícil momento.

Según informes de The Hollywood Reporter, Sorkin nos dejó el jueves pasado, retirándose de los focos debido a problemas de salud que limitaron su capacidad para actuar y permanecer en el set durante largos periodos. A pesar de su partida, su legado perdura en el cine y la televisión.

La versatilidad de Arleen Sorkin se extendió más allá de su icónico papel como Harley Quinn. Sus talentos se manifestaron en producciones como:

Enriqueciendo la industria del entretenimiento con su participación.

El reconocido actor de Star Wars, Mark Hamill, también rindió homenaje a Sorkin a través de su cuenta de Twitter, compartiendo palabras conmovedoras.

"Me siento devastado al conocer la partida de la brillante Arleen Sorkin. No solo fue un talento maravilloso, sino también una persona verdaderamente excepcional. Estoy agradecido no solo por haber tenido la oportunidad de trabajar con ella, sino también por haber sido su amigo. Mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos", expresó Hamill.