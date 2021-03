¡Adiós a Selena Gomez! Confiesa que quiere retirarse de la música

Ahora que Selena Gomez está a punto de lanzar su cuarto álbum de estudio "Revelación" (el primer totalmente en español), la cantante dejó ver que este podría ser su último intento en la música, pues confesó que en ocasiones siente que lo que hace no es suficiente para el público.

En una reciente entrevista con la revista "Vogue", Gomez se sinceró y detalló que tras haber lanzado su álbum "Rare" en 2020 y con el que obtuvo su primer número uno del "Billboard Hot 100", sintió mucha frustración al no haber sido reconocido por el público y algunos fans.