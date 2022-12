¡Adiós Jim Carrey! Se despide de twitter con un misterioso mensaje

Internautas quedaron desconcertados con el post y video de despedida que dio el intérprete de la máscara.

Con el humor que lo caracteriza, el actor Jim Carrey ha abandonado su Twitter y se despidió de sus casi 20 millones de seguidores con un mensaje definitivo en el que posteó un misterioso mensaje acompañado de un clip de menos de un minuto de duración.

Aprovechando su adiós en la plataforma de twitter, el popular actor interprete de personajes icónicos de películas como ‘La máscara’ y ‘Ace Ventura’, mostró a sus seguidores una pieza de animación la cual creo con su amigo Jimmy Hayward, antiguo animador de Pixar, el cual está inspirado en una pintura de la autoría de Carrey.

Hay que recalcar, que no es la primera vez que Jim Carrey se ausenta de los medios o las redes sociales, pero sus seguidores indican que notan extraño ciertos comportamientos del actor.

I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r