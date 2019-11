¡Adiós Stranger Things! The Mandalorian se queda con récord de Netflix

Agencia

MÉXICO.- Mucho se ha hablado de la famosa guerra del streaming que ha comenzado entre Netflix, Apple TV+ y Disney+, sin embargo, parece que las cosas en este momento solo se están disputando entre Disney y Netflix, pues el nuevo servicio de streaming no solo ha reportado un incremento mayor al esperado en suscriptores, sino que su primera serie original del universo de Star Wars está teniendo un éxito importante.

Los números de la serie “The Mandalorian” han sido tan buenos que incluso ha roto el récord que tenía Stranger Things, que es una de las series originales de Netflix más importantes al día de hoy, indicó el portal de noticias Unocero.

Los impresionantes números de The Mandalorian

Según reporta Business Insider, “The Mandalorian” se ha convertido ya en el mejor programa de televisión en streaming en los Estados Unidos, y para ello ha superado por un buen número la cifra que había logrado la tercera temporada de “Stranger Things”.

Y es que en su momento la última temporada de “Stranger Things” había logrado 81 millones de «demand expressions» (expresiones de demanda) durante su primera semana de estreno, mientras que “The Mandalorian” consiguió más de 100 millones de expresiones de demanda durante la semana del 17 al 23 de noviembre, según Parrot Analytics.

Esto es sin duda un golpe para Netflix, pues “Stranger Things” había pasado 21 semanas consecutivas como líder de la lista semanal de Parrot Analytics en los programas de transmisión originales más solicitados en los Estados Unidos.

Y es que “The Mandalorian” no solo superó a Stranger Things, sino que su éxito en su primera semana fue incluso mayor al de series como “The Umbrella Academy» y «When They See Us» de Netflix.

Uno de los miembros de Parrot Analytics mencionó a Business Insider lo siguiente:

«Si bien la demanda es una métrica que no debe confundirse con los números de suscriptores, esta es una fuerte indicación de que la serie ‘Star Wars’ está impulsando muchas suscripciones al servicio Disney Plus”

Además de esto, parece que mucho del éxito de la serie de Jon Favreau con “The Mandalorian” es ‘Baby Yoda’, uno de los personajes más populares de la serie, y el cual está volviendo locos a todos los que han visto la nueva serie de Disney+.