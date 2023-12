‘Adiós tudum’: Netflix reportó fallas de streaming a nivel mundial

Numerosos usuarios de Netflix en diversas partes del mundo, incluyendo México, experimentaron dificultades al intentar acceder a la plataforma de streaming durante la tarde del lunes.

Según la información proporcionada por Downdetector, en México, el 45 por ciento de los informes de usuarios se relacionan con interrupciones en la transmisión de video. Además, el 43 por ciento de los reportes indican dificultades en la conexión del servidor, mientras que un 12 por ciento señala inconvenientes con la aplicación móvil.

Estos datos reflejan las principales áreas de preocupación de los consumidores, destacando la importancia de abordar y resolver estos problemas para mejorar la experiencia del usuario.

Entre los países que pusieron en pausa sus maratones navideños, fueron Estados Unidos, Alemania, Australia, Japón, Italia, Colombia, Canadá, España, entre otros.

Hace poco estaba viendo #Netflix pero ahora no funciona, ya mil veces le he hecho la comprobación de internet y me sale que esta bien, pero no deja ver nada. #error #falla #caida pic.twitter.com/ohOVf45MVe

Usuarios publicaron en redes sociales los problemas que tuvieron con la plataforma, argumentando que se quedaba bloqueada la pantalla, así como los accesos a la biblioteca de videos y películas.

Al principio, pensaron que se trataba de su conexión de internet, por lo que checaron si era una falla de sus compañías.

Al ver que era un problema de la misma plataforma de streaming ‘tudum’, los usuarios utilizaron la red social X (antes Twitter), para reportar el fallo.

“Hace poco estaba viendo #Netflix pero ahora no funciona, ya mil veces le he hecho la comprobación de internet y me sale que está bien, pero no deja ver nada”.

“¿A ustedes también se les cayó Netflix y en lugar de admitir su falla está tratando de culpar a su conexión de internet?”