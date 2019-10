Adrián Uribe se compara con el Joker y le 'llueven' burlas

Agencia

MÉXICO.- El pasado 4 de octubre se estrenó en México la película del Joker, centrada en la vida de Arthur Fleck, un hombre de clase baja con un problema mental, que trata de sobrevivir en una corrupta ciudad de Gotham; al mismo tiempo que busca convertirse en un gran comediante para hacer reír a la gente.

De acuerdo a SDP, antes y durante su estreno la cinta dirigida por Todd Phillips atrapó la atención de espectadores amantes o no de los cómics.

Hoy es la película del momento y por ello todos quieren hablar de ella, exponer su punto de vista, dar su reseña, así como lo hizo Adrián Uribe sin imaginar que terminaría siendo objeto de burla.

Mediante su cuenta de Twitter, el conductor de “100 mexicanos dijieron” compartió su experiencia tras ver el Joker, misma que catalogó como “una extraordinaria película” aplaudiendo la actuación de Phoenix, ¿Qué salió mal? Terminó comparándose.

“Me hizo recordar mis inicios como payaso en donde pasé burlas y humillaciones y a veces tenía que sonreír aunque por dentro estaba roto”

La burla no se hizo esperar y es que muchos irónicamente dicen haber encontrado en la cinta de Warner Bros. parecido con la serie televisiva “Nosotros los guapos”, mientras que otros agradecieron que no se haya convertido en un asesino.

Albertano, when you bring me out, can you introduce me as Vitor? pic.twitter.com/hoSsheX3ZU