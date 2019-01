Adriana Barraza da 'canas naturales' a su papel de niñera

Agencias

LOS ÁNGELES, California.- Adriana Barraza, cuyo papel de niñera en "Babel" le mereció una nominación al Oscar, regresa al cine como una nana chilena en la conmovedora película "Night Has Settled", sobre la relación de un chico estadounidense con la mujer que cuida de él.

La historia se inspira en acontecimientos en la vida del director Steve Clark quien, al igual que Oliver, el protagonista del filme, tenía 13 años en 1983 cuando vivía en Nueva York con su madre - una artista española interpretada en el filme por Pilar López de Ayala - y una nana chilena llamada Aída a la que respetaba muchísimo, y a quien encarna Barraza.

"Era para mí una madre. Cuando me pilló fumando mi madre a los 13 años la primera cosa que dije fue, 'por favor no se lo digas a Aída'", dijo Clark en español en una entrevista telefónica desde Nueva York.

Barraza sorprende con una caracterización que la hace ver mayor a lo que el público está acostumbrado, cita The Associated Press.

Las canas "son naturales", dijo la actriz mexicana, quien se esforzó por hacer un acento chileno adecuado. "Lo hice con mucho respeto, para todas las personas de Chile que puedan escucharme, traté de hacerlo lo más cercano, lo menos caricaturesco y con muchísimo respeto porque un acento siempre es muy delicado", expresó desde Miami.

Historia no tan cruda

En la cinta Oliver, interpretado por Spencer List, hace travesuras con sus amigos de la escuela, toman alcohol, fuman marihuana y tienen sexo, pero sin dejar de tener arranques de ternura e incertidumbre hacia la vida que se les revela.

"Mi vida era muy así, mis amigos y yo estábamos haciendo esas cosas en ese tiempo", dijo Clark sobre su segunda cinta después de "The Last International Playboy", de 2008. "Es parte de la razón por la que hice esa película, porque cuando veo películas en esa época en Nueva York muchas me parecen muy exageradas".

El retrato no es tan crudo como el de cintas como "Kids" (1995); para el director, logra un equilibrio justo sin dejar de presentar las cosas como son.

"Qué bueno que digamos lo que le pasa realmente a un adolescente, no de manera escandalosa, pero sí de una manera real. Eso me gustó muchísimo", dijo Barraza.

"Cuando yo veo fotos de mí a los 12 o los 13 años fumando me empiezo a reír de mí porque se ve tan ridículo, pero es lo que estamos haciendo", dijo Clark. "Quería hacer un retrato honesto de ese tiempo y ese mundo".

Miscelánea de sentimientos

En cuanto a su propia adolescencia, Barraza comentó que fue una etapa con todo tipo de emociones.

"Recuerdo mi adolescencia con muchas soledades, carencias, mi mamá se murió cuando yo acababa de cumplir 12 años", dijo la actriz. "Pero también te voy a decir que la recuerdo muy hermosamente porque son las primeras veces que yo me sentía una señorita y que me empezaban a gustar los muchachos, cosas muy bonitas... la recuerdo como una buena miscelánea de sentimientos".

Los actores de "Night Has Settled" tenían entre 13 y 18 años cuando filmaron la película en 2012. List tenía justo 13 años, como Oliver, pero no había vivido muchas de sus experiencias; ni siquiera había besado a una chica.

"A su padre le gustó mucho el guion y estuvo con nosotros todos los días. Después de rodar el padre me dijo, `menos mal, ahora no tengo que tener esas conversaciones con mi hijo porque tú ya has tenido todo lo posible con él'", dijo Clark, hijo de la artista española Marga Clark, cuya obra gráfica puede verse en la cinta.

Filme independiente

La película de corte independiente tiene un equipo muy latino. Además de Barraza y López de Ayala, ganadora del Goya en 2001, trabajaron el director de cámara mexicano Adolfo Doring y el productor puertorriqueño Carlos Velázquez.

Se filmó en 19 días con un presupuesto de menos de un millón de dólares con el que contrataron a 27 actores, 250 extras y llegaron a 22 locaciones. Tras su estreno en el Festival de Cine de Soho el pasado 18 de mayo, planean llevarla a otras muestras cinematográficas en busca de distribución.

Próximamente Barraza aparecerá en la serie "The Strain" del mexicano Guillermo del Toro y en la película "Los 33" dirigida por Patricia Riggen, sobre los 33 mineros chilenos que pasaron 69 días atrapados bajo tierra.