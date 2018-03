Ex de Rafa Márquez habla sobre su 'terrible' enfermedad

Agencia

MÉXICO.- La actriz Adriana Lavat se sinceró con sus seguidores y compartió en su cuenta de Instagram un video donde, entre lágrimas, relata el difícil momento que atraviesa por la enfermedad que padece.

La ex esposa del futbolista Rafael Márquez relató el dolor que le ocasiona la fibromialgia que le fue diagnosticada hace varios años.

“Hacer estos videos es parte de vencer mis miedos, creo que hace 200 mil años que no me veía las piernas y menos así de blancas, pero no pienso asolearme, en fin. (Lo importante es) bailar, disfrutar a pesar de lo que duele y, bueno, ahorita estoy pagando las consecuencias de disfrutar del mambo, pero estoy dando muchas gracias a Dios. Gracias por estar ahí, ustedes también me inspiran”, declaró Lavat en su video.

Horas antes, la mexicana publicó un video en el que la aparecía bailando y disfrutando a ritmo de mambo: “¡Santiago, hijo mío, tú me pediste ponerme fuerte, hacer ejercicio! ¡Bailo pensando en ti! #metraesenfriega”, escribió junto al clip.

Esta no es la primera vez que Adriana se sincera con sus seguidores con el fin de inspirar a otras mujeres que sufren su misma condición a levantarse y salir adelante a pesar de las adversidades.

La fibromialgia es una enfermedad sin cura que ocasiona dolores musculares crónicos de origen desconocido, acompañados de sensación de fatiga y otros síntomas.

Con información del portal Quién.