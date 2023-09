Aerosmith pospone conciertos por heridas vocales de Steve Tyler

Aerosmith estaba llevando a cabo su gira mundial, cuando en uno de los conciertos de la semana pasada, Steve Tyler se excedió con su entusiasmo y terminó por lastimar su garganta.

A través de un comunicado en redes sociales, Tyler declaró que tras una revisión médica, el doctor le recomendó alejarse del micrófono por al menos 30 días, ya que su esfuerzo lo llevó a lastimarse de gravedad sus cuerdas vocales, al punto de ocasionar un sangrado.

‘Me duele decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el concierto del sábado, lo que provocó una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder regresar y brindarles la actuación que se merecen’ , declaró Tyler.

Las presentaciones que serán pospuestas son las siguientes:

Lunes 29 (enero) 2024 – Detroit, Michigan (EU) – Little Caesars Arena

Miércoles 14 (febrero) 2024 – Chicago, Illinois (EU) – United Center

Sábado 17 (febrero) 2024 – Washington, DC (EU) – Capital One Arena

Miércoles 21 (febrero) 2024 – Toronto, Ontario (Canadá) – Scotiabank Arena

Lunes 26 (febrero) 2024 – Raleigh. Carolina del Norte (EU) – PNC Arena

Jueves 29 (febrero) 2024 – Cleveland, Ohio (EU) – Rocket Mortgage FieldHouse

Steven Tyler Suffers Vocal Cord Damage, Postpones Aerosmith Shows https://t.co/uuQkzCfGOE — TMZ (@TMZ) September 12, 2023

Para fortuna de los fanáticos, Aerosmith otorgará reembolsos a las personas que no puedan asistir a las nuevas fechas.

‘Todos los boletos comprados previamente serán aceptados para las fechas reprogramadas. Habrá reembolsos disponibles para aquellos que no puedan asistir. Los fanáticos que tengan preguntas sobre reembolsos deben comunicarse con su punto de compra’, señaló la banda en el comunicado.

La banda de rock inició hace casi una semana, su nueva gira mundial 2023 titulada ‘Peace Out: The Farewell Tour’, pero Joe Perry (guitarrista), Brad Whitford (guitarrista rítmico), Tom Hamilton (bajista) ya no podrán promocionar sus canciones en los escenarios debido a la condición de Steve Tyler.

Con información de TMZ