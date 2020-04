¡Ahora puedes estudiar en Hogwarts y aquí te decimos cómo!

Ciudad de México.- La página "Hogwarts is Here", creada hace algunos años por fanáticos de la saga Harry Potter, es una comunidad que recrea la experiencia de estudiar en el famoso colegio de magia y hechicería, pero todo se hace de manera virtual, sin que tengas que viajar a un castillo encantado.

Cuando entras al sitio web de Hogwarts is Here, lo primero que debes hacer es crear un perfil: agregar un seudónimo, tu edad, país y a qué "casa" perteneces (lo sentimos, aquí no hay Sombrero Seleccionador). Una vez que tu perfil está listo, puedes clasificarte como estudiante de primer año e inscribir todas tus materias:

Encantamientos, Herbología, Historia de la Magia, Astronomía y, por supuesto, Defensa contra las Artes Oscuras, son algunas de tus opciones.

En cada una de tus clases debes tomar diferentes lecciones, con lecturas y ejercicios desarrollados por fans de Harry Potter; hay una "librería" en línea con materiales gratuitos y fan fictions para estudiar mejor.

Puedes estudiar los siete años de Hogwarts

Al final del curso debes hacer exámenes. Una vez que tomaste todos los cursos y aprobaste los exámenes, puedes avanzar al siguiente año. En total hay siete años de estudio, como en el Hogwarts que todos conocemos.

Como si se tratara de un juego, mientras más cursos y exámenes apruebes, consigues mayores beneficios. Es decir, quienes se comportan como Hermione son los más populares en la comunidad de Hogwarts is Here. Incluso puedes convertirte en profesor.

Puedes elegir un dormitorio

Otro detalle divertido es que al comenzar tus cursos puedes elegir un "dormitorio": un grupo de fans con chats abiertos para conocer gente. En el sitio web también hay juegos de rol y foros para compartir tu amor por la saga.