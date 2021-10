Airbnb alquila la famosa casa de Scream por 5 dolores para Halloween

Si estás leyendo esto porque de seguro eres de los 90´s, la casa donde se rodó la película de Scream por el año de 1997, a través de noticias han informado que la famosa casa ha entrado a la plataforma de Airbnb, si quieres revivir el suspenso que te causo la película tu momento ha llegado.

Airbnb se le ocurrió la genial idea de rentar debido al estreno de esta saga en el 2022, la empresa ha dicho que contara con una experiencia única de película el costo de entrada será de 102 pesos mexicanos, para acceso a la casa original.

El anfitrión de esta casa estará a cargo de ni más ni menos del actor David Arquette, recordaras que el actor interpreto al policía Dewey Riley.

do you like scary movies? how about watching them from the original #ScreamMovie house? 👻



live out your SCREAM dreams in woodsboro with your host @davidarquette…if you dare. bookings open on october 12 at 1pm EDT. https://t.co/8UWh4133jr pic.twitter.com/9MStCxywTA