Aislinn Derbez espera con ansias la llegada de su bebé

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez ya bajó el ritmo de sus actividades, pues luego de un viaje que hizo por Europa con Mauricio Ochmann, regresó a su casa a esperar la llegada de su bebé.

Hace tiempo también que terminó su participación en la serie para Netflix La Casa de las Flores, y ahora se dispone a disfrutar estos meses en casa.

“Feliz de regresar a casa después de casi 7 meses sin parar..."

De acuerdo con Zócalo y La Opinión, la hija de Eugenio Derbez compartió una imagen en la que deja ver el crecimiento de su vientre.

“Feliz de regresar a casa después de casi 7 meses sin parar, a estar tranquila por fin, con 14 kilos de más, que según yo se ven bien, a hacer un poco de yoga, ejercicio, comer más sano, dormir más si la panza me deja, preparar todo lo que no había podido, estar en familia por fin, etc... Últimos 3 meses antes de conocer a [email protected] bebé”, escribió.

La artista de 30 años disfrutó un viaje que empezó en Italia y que incluyó ciudades como Venecia.

Aislinn y Mauricio estuvieron compartiendo esos momentos en redes sociales... ahora sólo esperan con ansias a su primer hijo.

La actriz, informó que hará una pausa en sus actividades para esperar tranquilamente la llegada de su bebé.

“A hacer un poco de yoga, ejercicio, comer más sano, dormir más, si la panza me deja, preparar todo lo que no había podido, estar en familia por fin, etcétera… ¡Últimos 3 meses antes de conocer a este bebé #29semanasdeembarazo“, agregó. Agradeció a sus fans sus buenos deseos.

“P.D. Gracias por las cosas bonitas que nos escriben”, concluyó.