La reflexión de Aislinn Derbez que hizo pensar en su divorcio

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Fotos sonrientes, una pareja joven, con una hija a quien el mundo ha visto crecer llena de amor, podrían ser solo eso: fotos bonitas para redes sociales, así lo dejó entrever Aislinn Derbez.

La actriz se sinceró con sus fans en una publicación que hizo recientemente en su cuenta de Instagram, en la que acepta que “no todo es color de rosa” en su vida familiar, en su matrimonio y en su nuevo rol de madre.

“Que fácil nos dejamos apantallar por fotos cómo esta... Pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no... Me parece importante de vez en cuando hablar de lo real y no sólo quedarme en la utopía (por no decir falsedad 🙊) de estas redes sociales”, escribió.

El texto, que acompaña una tierna postal familiar en la que salen ella, su hija, Kailani, de un año de edad, y su esposo Mauricio Ochmann, continúa relatando que ha tenido que ha tenido que enfrentar una serie de cambios emocionales, laborales y personales que la han llevado a tomar terapia.

“Yo creía que entre más grande (de edad) y más resuelta estuviera mi vida todo sería más fácil, y es todo lo contrario...”, confiesa en su publicación la hija de Eugenio Derbez.

Y finalmente su reflexión termina con una pregunta: “Cuántos no trabajamos y nos exigimos en exceso para que “algún día” podamos relajarnos y disfrutar los frutos de ese esfuerzo. Pero “ese día” jamás llega... Porqué no mejor pensar que “ese día” ya es hoy?”.

Tras esta publicación hubo muchas interpretaciones, algunas de la cuales cuestionaban la estabilidad de la que es una de las parejas más queridas de la farándula; cosa que quedó descartada en ese mismo espacio, debido que el primer comentario es el de Mauricio Ochmann quien escribió: “Te amo inmensamente”.