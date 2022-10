Aislinn Derbez revela que le gustaría convertirse en madre por segunda vez

Aunque Aislinn Derbez y el actor Mauricio Ochmann terminaron su relación hace un tiempo, la hija de Eugenio no ha dejado de darse oportunidades en el amor y al parecer tampoco en la maternidad pues expresó que desea volver a ser madre.

La actriz, quien había iniciado una relación con el influencer Jonathan Kubben, habló para un programa de espectáculos en donde aseguró que desde enero ya no están juntos, además dijo que pese al difícil proceso que atravesó durante su embarazo de Kailani, hija que tuvo con Ochmann, desea la maternidad.

La mujer de 36 años ha revelado en otras ocasiones que su hija la ha llevado a cambiar su perspectiva de la vida, ya que la empuja a salir de su zona de confort y la pone a prueba en diferentes situaciones.

De igual manera, Aislinn siempre se ha mostrado partidaria de develar las cosas difíciles de la maternidad en vez de romantizarlas.

Anteriormente expresó que sufría miedo constante de llegar al parto debido a que en su familia las mujeres habían tenido malas experiencias en cuanto a su salud.

Con el historial familiar, ella decidió informarse e incluso impartió talleres junto a su expareja, pero esto no logró evitar que ella padeciera dificultades.

"Nos pusimos a tomar talleres Mauricio y yo, me terminó pasando todo aquello que me daba miedo, que yo no quería; después de 30 horas de labor en casa no pude dilatar, me sentía fatal. Tuve un parto en el hospital bastante caótico", dijo en su podcast "La Magia del Caos".