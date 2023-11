Aitana conquista el Auditorio Nacional, sorprende con Danna Paola

Aitana la cantante española, una de las artistas jóvenes con mayor reconocimiento y proyección en la actualidad, cumplió un sueño al presentarse en el Auditorio Nacional de México, ya que representa haber conquistado a un público más allá de su país natal.

El viernes 24 de noviembre la artista de 24 años que saltó a la fama gracias a su participación en el reality show Operación Triunfo 2017 se presentó ante nueve mil 200 personas, de acuerdo con las cifras oficiales, en el escenario que se iluminó de colores y con " Los Ángeles " de fondo.

Estas ganas no se vaaaan 💫

Llegó el momento de disfrutar la noche con @Aitanax 🤩

Al poco tiempo de iniciar tan solo después de cantar temas como "Dos Extraños" y "Berlín", la intérprete llamó al escenario a su invitada especial que resultó ser Danna Paola .

La euforia en los presentes se desató al ver a la española ya la mexicana cantando a dueto "AQYNE", es importante resaltar que es la primera vez que cantan esta colaboración en vivo.

Danna motivó a que el público se volcara en gritos para que exclamara "Aitana, hermana, ya eres mexicana", lo que conmovió a la española.

"Hay un momento en mi carrera, que no es muy larga la verdad, pero hay una canción que la marcó. Sé qué hay mucha gente que no se sabe todas las canciones esta noche pero puedo estar segura de que está sí", frase antes de dar paso a su éxito "Mon Amour" un tema que se convirtió en uno de sus mayores éxitos en las plataformas musicales en México.

Aitana quedó cautivada por su público mexicano que le entregó todo en cada canción y que agradecía cada palabra que les dedicaba.

"Son el mejor público, eso es seguro. Es una noche que recordaré toda mi vida", enfatizó.

La memorable velada incluyó " miamor " "Con la Miel en los Ojos", “Vas a quedarte” o “Luna”, este último los temas que la artista ha confesado es de los más personales para ella y aunque no lo haya declarado públicamente muchos medios han especulado que se lo dedica a Sebastián Yatra el artista colombiano con quien ha establecido una relación romántica y es que aunque la cantante trata de mantener el romance en secreto, la prensa española los ha seguido en sus escapadas.

Premian arroyos de Aitana

Antes de su primer concierto en el Auditorio Nacional, Aitana fue reconocida por concentrar, sólo en México, más de mil 200 millones de streams con ocho de sus temas.

La española tomó unos minutos antes de salir al escenario para recibir la distinción y agradecer el apoyo que han tenido éxito como "Con la Miel en los Ojos", "Corazón Sin Vida" y "Mon Amour".

"En México siempre me han apoyado mucho y han confiado mucho en mí. Esto no lo conseguiría yo sola ni aunque quiera", afirmó Aitana Ocaña.

La ex alumna de Operación Triunfo, que obtuvo el segundo lugar en 2017, logró despegar su carrera sólo dos años después con su álbum de debut, Spoiler, y desde ahí sumó varios éxitos.

"El programa me dio mucha exposición y eso fue algo muy bueno y ha sido muy bonito, pero todo lo que sube así de rápido también puede bajar.”

“Seguí trabajando en mi país pero me di cuenta de que fuera de él tenía que empezar de más abajo; "Fue muy difícil, pero estar aquí, en el Auditorio, es algo que no puedo creer", afirmó.

El intérprete confesó que al comienzo de su carrera, y después de llenar el Metropólitan, aún veía imposible poder abarrotar el recinto de Reforma, con capacidad para 10 mil personas.

"Desde que llegué a Ciudad de México me hablaron del Auditorio, lo veía como imposible, y estar aquí lo agradezco mucho", aseguró.

Dijo que siente un profundo cariño por sus fans mexicanos, mismos que durante la prueba de sonido, horas antes y quienes pudieron presenciarlo, ya le dejaron saber qué esperar.

"Me gusta estar aquí no sólo por la comida, que está muy buena, sino por la gente. He estado con los fans temprano y se nota que lo dan todo, y eso es algo de lo que me espera. Es imposible no conectar con el público mexicano porque son los mejores", enfatizó.

Su popularidad ha crecido rápidamente y ha sumado varios proyectos entre los que destaca ser asesora de David Bisbal en La Voz Kids España d el 2021, Antena la reclutó como “coach” para las siguientes ediciones del programa 2022 y 2023 donde coincidió con Sebastián Yatra.

La intérprete de “Mon Amour Remix" debutó como actriz con “La Última” interpretando a “Candela” en Latinoamérica la serie está disponible en las plataformas de Star y Disney Plus.

Aitana en 2022 brindó dos conciertos en México siguiendo el sold out, su primera presentación fue en Guadalajara en el Teatro Diana y posteriormente se presentó en el Metropólitan de la CDMX para su gira por 11 Razones, en este 2023 sumó un éxito en el Auditorio Nacional. y en 2024 será una de los artistas que se presentarán en Monterrey en el Pa'l Norte 2024.

¡Bien merecido! 👏🏻 @Aitanax fue reconocido por alcanzar, sólo en México, más de mil 200 millones de streams con ocho de sus temas.💽🎼

📹 Fernanda Torres

Con información de Reforma.