Aitana Derbez conoce a la hija de Aislinn

CIUDAD DE MÉXICO.- El nacimiento de la bebé de los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann era uno de los más esperados dado el cariño que el público mexicano le tiene a Eugenio Derbez y su familia.

La llegada de Kailani ocurrió el 25 de febrero pasado y desde entonces las muestras de cariño y la expectativa del público por conocer a la bebé no han cesado. Este fin de semana, la feliz recién estrenada mamá compartió la fotografía del momento en que su hermana menor, Aitana, conoció a su sobrinita y las redes sociales se han inundado de comentarios que exaltan la ternura del momento, informa el portal de noticias Quién.

“Una princesa conociendo a otra princesa 👑 😍 @mauochmann #Aitana #KaiOchmann los amo”, posteó Aislinn al pie de la imagen en la que vemos a la hija de tres años de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo contemplando atenta a la bebé.

Esta enternecedora fotografía del primer encuentro entre Aitana y Kailani es también la primera imagen de la nueva integrante de la familia en las redes sociales y alcanzó en solo unas horas los 500 mil likes.

Sobre la reacción que tuvo Aitana ante la llegada de la nueva bebé, Eugenio confesó hace unos días en el programa “Ventaneando”: “Aitana está muy emocionada, me dio mucha risa porque cuando nació mi hija me mandó una foto de la bebé, entonces le dijimos a Aitana ‘¡vamos a ir a ver a la nueva bebé!’… y la cara de Aitana fue totalmente… [seria]. Pensamos que le iba a dar gusto y se puso completamente seria. Le preguntamos: ‘¿no quieres ir a conocer a la nueva bebé?’ y no dijo nada”, contó Derbez, quien junto con Alessandra comenzó a observar que en realidad, la pequeñita se puso triste.

“A partir de ahí se empezó a poner muy berrinchuda, muy chipi, me dio mucha risa que le empezaron a dar un poquito de celos”, detalló.