Al Pacino se une a la producción de Quentin Tarantino

ESTADOS UNIDOS.- La estrella de Hollywood, Al Pacino rodará por primera vez con el director Quentin Tarantino junto a los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en la película "Once Upon a Time in Hollywood".

Los portales "Hollywood Reporter y Variety" anunciaron que la última vez que Pacino apareció en una película fue en "The Irishman", bajo la dirección de Martin Scorsese.

De acuerdo con Vanguardia MX, la trama de "Once Upon a Time in Hollywood" se sitúa en 1969 en Los Angeles, durante la época de la revolución hippy y cuando se producen una serie de asesinatos a manos de Charles Manson, quien quitó la vida, entre otros, a la actriz Sharon Tate (Margot Robbie).

DiCaprio encarna a una ex estrella de películas western y Pitt interpreta a su doble. Según las informaciones, Pacino tendrá el papel del representante de actores Marvin Schwarz. Burt Reynolds, Damian Lewis, Luke Perry y Dakota Fanning completan el reparto.

El filme llegará a los cines el 9 de agosto de 2019, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Sharon Tate.

