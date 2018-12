Así se verán los protagonistas en el 'live action' de Aladdin

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Ya está aquí la primera imagen de Aladdin en acción real. Disney ha tirado la casa por la ventana y ha dejado ver cómo serán los protagonistas principales de la serie y a simple vista, pues bueno, parece que no ha sido muy bien recibido en redes, informó el portal de noticias Huffingtonpost.

Ha sido la revista estadounidense Entertainment Weekly la que han mostrado en exclusiva al genio (interpretado por Will Smith en sustitución del fallecido Robin Williams) a Aladdin y a Jasmin.

Esta cinta se suma a los estrenos de sus clásicos en acción real que tiene preparado Disney para 2019, entre los que destaca Dumbo y el Rey León.

"Podemos enseñarte el mundo... de la película de acción real de Disney Aladdin", comentan en la publicación.

Recordemos que la puesta en escena de 'Aladdin' corre a cargo de Guy Ritchie, que llega a Disney tras encadenar dos fracasos comerciales, 'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man From U.N.C.L.E.') y 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword'). Pese a todo, al realizador británico no se le acaba la suerte ya que ha comenzado a preparar su siguiente proyecto.