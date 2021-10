Alec Baldwin mata por accidente a una mujer con arma de utilería

SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Una mujer murió y un hombre resultó herido el jueves por disparos de un arma de utilería en el set de una película protagonizada por Alec Baldwin, a las afueras de Santa Fe, Nuevo México.

De acuerdo con el Departamento de Policía del condado de Santa Fe, el actor y productor fue quien disparó el arma.

Señaló además que una mujer de 42 años fue trasladada vía aérea a un hospital, donde falleció, mientras que un hombre, también de 42 años, recibía atención de emergencia en otro hospital.

BREAKING: Alec Baldwin fired prop gun which killed director of photography at New Mexico film set pic.twitter.com/F6Er6h4ZAX