Alejandra Guzmán se desnuda el alma, y se reconcilia con su 'Lado Oscuro'

Ciudad de México.- Durante un tiempo, Alejandra Guzmán vivió enemistada con su lado oscuro, sus demonios y sus errores.

Hoy, luego de enfrentarse a su pasado, a problemas familiares e incluso una pandemia, la roquera abraza ese lado y, con ello, traza un nuevo rumbo en su vida tanto personal como profesional.



Como resultado de una larga introspección y reflexión en su vida, la Guzmán escribió un nuevo sencillo titulado "Lado Oscuro", que se estrena este viernes en plataformas digitales.

"Habla de que todos tenemos un lado oscuro, de mí, de abrazar mis demonios cada mañana, hacer las paces conmigo misma, hablo que las palabras se las lleva el viento y me confieso.

Lado Oscuro ¡¡YA ESTA DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES!! Link para escucharla en mi bio! #LadoOscuro 🌓https://t.co/6sqXTqnPjC pic.twitter.com/WpVeHvmUsV — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) February 5, 2021

"No es difícil enfrentarte a ti cuando eres honesto, cuando tocas fondo y te das cuenta de lo bella que puede ser la vida; eso plasmo en la canción, que no existe alguien que haya pasado sin tropezar, que realmente uno aprende de sus errores y realmente hay algo bueno dentro de un lado oscuro", afirmó la cantante, en entrevista telefónica desde Miami.



En esta nueva etapa de crecimiento, la cantante aprendió a controlar su lado oscuro y, gracias a eso, ahora su vida amorosa toma un giro distinto, dijo.

Menos alocada, más consciente y madura es como mantiene su relación con el empresario Lanz, siete años mayor que ella, con el que comenzó a platicar por mensajes telefónicos desde febrero del año pasado hasta septiembre, mes en el que lo conoció.



"Pienso que todo se va a ir dando. Ya no soy tan acelerada, creo que esto también es bueno, que le dé tiempo al tiempo para poder forjar una relación, porque eso se va a ir fortaleciendo", expresó.



A lo largo de su vida y su más de tres décadas de trayectoria artística, la hija de Silvia Pinal se ha enfrentado a críticas y rumores.



Entre los chismes más recientes, se especuló que la artista había recaído en el alcohol y las drogas, según una revista.

También, a inicios de este año, fue blanco de comentarios negativos por parte de algunos internautas que señalaban su cambio en el rostro.



"Siempre ha habido, desde que nací, comentarios, a veces buenos y a veces malos, pero hay que tomarlos de quien viene. Realmente yo sé quién soy y la gente ahora se esconde detrás de una computadora, pero eso no cambia nada, hay que ser felices", respondió ante ello.



Mientras tanto, la relación con su hija Frida Sofía sigue fracturada; espera en algún momento platicar con ella y solucionar sus diferencias.



En 1992, la roquera compuso el tema para su hija "Yo Te Esperaba"; ahora, casi 29 años después, vuelve a escribir una nueva canción para ella: "Para Cuando Vuelva a Verte".

Desnuda el alma

Luego de 29 años ausente en la actuación, Alejandra Guzmán regresa para una participación especial en la segunda temporada de El Juego de las Llaves, en el que, adelantó, interpretará escenas muy subidas de tono.



"Mi personaje se llama Astrid, es una chava muy veraz, buena onda, sin problemas, sin traumas en la vida, ve las cosas muy sencillas. Ayuda a dos chicas, que es Ela (Velden) y Maite (Perroni), con las que tuve una relación muy bella.



"Sí hay una escena muy subidita de tono. Fue un poco duro, pero el arte lo requiere y yo soy artista, y me encantó también liberarme, sentirme bonita, bella, hacer las cosas bien hechas. Mi personaje me encantó, estoy orgullosa de haberlo hecho. A mis 52 años, ¡qué mejor que uno lo haga y no se quede con las ganas de nada!", aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Rostro de Alejandra Guzmán se lleva la noche en su show de fin de año

Frida Sofía le exige a Alejandra Guzmán que le devuelva el regalo que le dio su abuela

“No soy su bote de basura”, Alejandra Guzmán se defiende ¡de su propia hija!