Alejandra Guzmán iniciaría batalla legal con Frida Sofía por difamación

Alejandra Guzmán respalda las decisiones de su padre y si es necesaria una batalla legal en contra de su hija Frida Sofía, lo apoya, con tal de llegar al fondo del problema y, así, solucionarlo.

Así lo manifestó la cantante en entrevista con Adela Micha, en la que defendió a Enrique Guzmán de los señalamientos de abuso sexual que hizo su primogénita hace unas semanas en una entrevista televisiva.

"No me gusta ver a mi papá destruido por algo que no hizo, porque lo sé, sé que es un gran hombre, es mi padre, me dio la vida, es un personaje que trabaja de toda la vida. Alguna vez me pidió perdón por los golpes que le dio a mi madre, también le pidió perdón a mi madre.

"Quiero poner el hasta aquí, porque no es posible que se nos señale, se nos juzgue, que se nos trate o crucifique con algo que no he hecho ni yo ni mi padre. Lo digo con mi corazón porque lo conozco, a mi hija también la amo, le di la vida y la perdono porque sé que está enferma, sé que ella no es así", afirmó Guzmán.