Alejandra Guzmán pudo abortar, pero escogió tener a Frida Sofía

Con nervios y con mucha ilusión Alejandra Guzmán decidió tener a Frida Sofía aunque tuvo la opción de abortar, escogió a su hija sobre su carrera, fue lo que comentó la cantante durante una entrevista hace algunos años.

"Pero me dio mucho gusto cuando me enteré, primero me dieron muchos nervios y el doctor me dijo: 'mira, si tú lo quieres tener y nadie más quiere que lo tengas, tenlo y si no lo quieres tener, no lo tengas porque tú lo abortas desde que lo estás pensando y él o ella lo sabe' y yo creo que eso si se sabe, si tu madre te rechaza o no, te quiere o te deseo o no.