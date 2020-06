Alejandro Fernández Jr. continua los pasos de su abuelo Vicente Fernández en la música

Cancún.- Tras el exitoso lanzamiento del sencillo “El tiempo no perdona”, Alejandro Fernández Jr. platicó en exclusiva con Novedades Quintana Roo acerca de su segundo material discográfico, el cual fue realizado de la mano de su abuelo, don Vicente Fernández, quien desde el inicio de su carrera ha sido su manager, su director y un segundo padre.

“Mi abuelo fue el que me lanzó el año pasado con mi primer álbum “Sigue la dinastía”, me dijo que él me iba a manejar la carrera, sería mi manager, mi director y desde entonces vamos caminando juntos, ya hicimos la segunda producción pero por el tema del coronavirus y la pandemia no lo hemos podido sacar, está congelado mientras pase esto, en el inter, mientras regresa todo a la normalidad, sacamos este sencillo El tiempo no perdona, confiamos que la gente lo va a hacer un éxito junto con el video, pero claro que mi abuelo está súper involucrado en todo”, detalló el hijo del guapo Potrillo, quien pretende con su nuevo material imprimir su propio estilo musical y refrescar la música de mariachi para las nuevas generaciones.

“Sigo con el género que le fascina a mi abuelo y lo hago porque me gusta, no quise enfocarme en las tendencias porque estas cambian, así que voy a intentar llegar a las nuevas generaciones, tengo mucha fe que con este próximo álbum lo logre. Quiero revolucionar y refrescar el mariachi y plasmar mi propio estilo, sé que tengo un timbre similar a mi padre pero un estilo diferente, cuando me vayan escuchando se darán cuenta y podrán distinguir quien es quien”.

Convencido de que su segundo álbum será un parteaguas en su carrera, Alex Fernández espera lanzar el primer sencillo del nuevo material en unos dos o tres meses y posteriormente lanzar un disco físico.

“Tenemos ya el 90% de la producción terminado, los sencillos que voy a sacar ya están listos y claro, voy a la antigua como mi abuelo, sacaré un disco físico, nos gusta de esa manera y así le vamos a seguir haciendo. Tendrá canciones para escuchar, para tener momentos de introspección, para llevar serenata a alguien, para enamorarse, habrá de todo”.

Retomará conciertos y amigos al finalizar la cuarentena

“Dejé bastantes presentaciones en vivo, unas con Ana Gabriel, otras con mi papá, todo se pospondrá para el próximo año y espero estar por allá con ustedes en Cancún. Lo primero que haré cuando termine el confinamiento será hacer conciertos, es lo que más extraño, en el punto personal me encanta ir al cine, comer con mis amigos, ir al boliche, jugar videojuegos o ver un partido de fútbol lo extraño bastante”.