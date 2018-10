Acusan a Legarreta y ‘Gali’ de ser un par de metiches

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los periodistas más polémicos en el mundo del espectáculo es sin duda alguna Alex Kaffie, quien ha puesto a más de un famoso en jaque cuando se trata de su vida privada, y esta vez no fue la excepción, ya que reveló para el canal "Vaya Vaya", que Andrea Legarreta y Galilea Montijo son unas entrometidas.

Resulta que el conductor, quien formó parte del elenco Hoy y ahora estuvo como invitado en Sale el Sol, dio a conocer mediante un mensaje de texto que está mucho más a gusto en dicha emisión, pues sus compañeros no se meten a la hora de hablar sobre el espectáculo -y es que tachó a sus excolegas del "canal de las estrella" de siempre interponerse-.

"Me la paso muy bien, pues a diferencia de Hoy, en Sale el Sol los conductores principales no se entrometen en la sección de espectáculos. Situación que mucho me gusta ya que Galilea y Andrea siempre metían su cuchara pero en detrimento de la prensa. Para ellas siempre la prensa de espectáculos es amarillista, miente y distorsiona", escribió Kaffie.

Cabe mencionar que la conductora Ana María Alvarado se encuentra resolviendo asuntos personales, por lo que Álex la sustituyó durante unos días.