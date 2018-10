Kaffie, se alegra de no estar en Televisa con 'metiches'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa 'Hoy' es uno de los más vistos de Televisa, por lo que todo lo que sus conductores y exconductores tengan que decir causa polémica.

Ahora le toca el turno a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, pues Álex Kaffie criticó a sus excompañeras de Televisa. Kaffie, luego de abandonar el matutino hace unos meses, conduce la sección de espectáculos de 'Sale el Sol' como invitado especial, mientras la periodista Ana María Alvarado se encuentra ausente.

Kaffie confesó en el canal de YouTube 'Vaya Vaya', que en la competencia de 'Hoy' se siente mucho mejor porque en el programa de Imagen Televisión sí respetan su trabajo, no como en Televisa, debido a que Gali y Andrea siempre “metían su cuchara”.

También te puede interesar: América y Cruz Azul: una final adelantada

"Me la paso muy bien, pues a diferencia deHoy, en 'Sale el Sol' los conductores principales no se entrometen en la sección de espectáculos. Situación que mucho me gusta ya que Galilea y Andrea siempre metían su cuchara, pero en detrimento de la prensa”, declaró Kaffie.

Además las acusó de calificar a la prensa de espectáculos de 'amarillista'.

Para ellas siempre la prensa de espectáculos es amarillista, miente y distorsiona”.

No es la primera vez que Álex Kaffie se involucra en una polémica con Andrea Legarreta. Andrea se enojó tanto con Kaffie que supuestamente fue a hablar con los altos mandos de Televisa, para que nunca más lo dejaran trabajar en la Televisora de San Ángel. Lástima que a Kaffie se le acabó el gusto porque Ana María Alvarado regresa a 'Sale el Sol' el próximo lunes.

Anteriormente Kaffie ya había criticado a otra conductora

El conductor Alex Kaffie dio fuertes declaraciones sobre Andrea Legarreta, una de las presentadoras estelares del Programa Hoy.

Según Alex Kaffie, la conductora Andrea Legarreta solo justificó el no querer participar en la sección el ‘Camioncito de Hoy’ para no convivir con su público, como lo ha hecho anterior su compañera Galilea Montijo. El ‘Camioncito de Hoy’ recorre las calles de la Ciudad de México que los conductores se relacionen con las personas.