Alexander Acha crea música para refugiarse de la pandemia

México.- La sensibilidad es clave en la vida de Alexander Acha a quien la pandemia le ha permitido reflexionar acerca de sus sentimientos y emociones.

El cantante disfruta de los momentos junto a su esposa y sus hijos, pero además ha encontrado un refugio particular en la música. Componer y producir desde el confinamiento le ha permitido estrenar dos temas con mensajes positivos ante la crisis sanitaria.

"Invencible", que lanzó el 29 de junio habla del amor como escudo ante las adversidades, mientras que "Seguimos de pie" propone la empatía para superar la adversidad.

"Muchas veces el dolor, el sufrimiento, la monotonía o el estrés te acaban por insensibilizar, porque no es rico, no es bonito sentir dolor, cuando sientes tristeza es como algo que te pica y durante mucho tiempo es probable que digas 'ya no quiero sentir', te entumas emocionalmente y entonces te puede volver indiferente, egoísta, porque es duro y para aguantar el dolor hay que ser fuerte, la manera más fácil de evadir el dolor es desentenderte del dolor ajeno, entonces uno tiene que estar fuerte, lleno de amor y creo que la música puede hacer que expresemos esa alegría", dijo Acha en videoentrevista.

Desde junio, el intérprete de "Te amo" se unió a la red social de videos cortos Tik-Tok y en Instagram tiene 240 mil seguidores. Ambas redes le han funcionado para seguir compartiendo música con sus fans en lo que él mismo ha llamado "shows a domicilio" y en los que no sólo interpreta sus composiciones, sino también covers y un poco de su día a día.

"Creo que cada quien desde su trinchera, desde su planeta tiene que contribuir a que sea una galaxia equilibrada, de seres humanos que tengan el espíritu arriba, nosotros los músicos es a través del arte que es una de las manifestaciones más puras del alma y del corazón humano y más emotivas", afirmó.

Este sábado 25 de julio a las 12 horas será parte de "Un día de ayuda", un live streaming de Discovery en él que además de ser entrevistado, interpretará el tema "Seguimos de pie", que es también parte de una campaña para ayudar con alimento a niños en comunidades vulnerables. La finalidad con la transmisión será recaudar fondos para donar 100 despensas.

"'Seguimos de pie' está impregnada de estos pensamientos, emociones, reflexiones que todo el mundo estamos sintiendo en este cambio de vida que ha traído cosas buenas, pero que en general ha sido difícil y cansado para todos y no bueno para el país a nivel económico. Ha sido como un paro para bajarle la velocidad al tren en el que íbamos y nos ha obligado a desarrollar otras maneras, a ser más creativos, buscar soluciones diferentes".