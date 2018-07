Conoce el nuevo filme de Alfonso Cuarón, se llama 'Roma' (Trailer)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso Cuarón comparte el trailer de 'Roma', su nueva película.

El filme llegará a Netflix a finales de año, tras no haber podido estrenarse en el Festival de Cannes, informó Vanguardia MX.

Alfonso Cuarón se puso de estreno en su cuenta oficial de Twitter, por donde compartió el primer teaser trailer de Roma, su más reciente película.

Según el autor, se trata de su película más personal. No obstante, el avance no deja conocer mucho más sobre una trama de la que, solo se sabe, está ambientada en los años 70s y cuenta la historia de dos trabajadoras domésticas de origen mixteco cuya labor mantiene el equilibrio de una casa habitada por una familia compuesta por un matrimonio y cuatro hijos.

There are periods in history that scar societies and moments in life that transform us as individuals. pic.twitter.com/TOBHcvGb7T