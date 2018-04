Este ex integrante de RBD fue el 'culpable' de su separación

Agencia

Ciudad de México.- En agosto de 2008 RBD anunció su inesperada separación tras cuatro años de exitosa carrera, lo que generó el malestar entre sus fans del grupo formado por Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez.

Fue tanta la euforia, que incluso se organizaron diferentes marchas a modo de protesta en varias ciudades de América Latina para exigir que la banda musical surgida de la telenovela "Rebelde" no se desintegrara, informa People en Español.

Tras esto, tuvieron que pasar 10 años para que diera a conocer el verdadero motivo detrás de la desintegración de RBD: Alfonso Herrera.

El actor mexicano reveló en una reciente entrevista que fue él el que dio el primer paso para la desintegración del grupo. Una decisión que al principio, reconoció, no fue bien recibida por los ejecutivos de Televisa ni por sus compañeros.

“El contrato se acababa en 2008 y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba. Y pues yo quería hacer otro tipo de cosas, quería actuar, que es algo que a mí me gusta. Y cuando yo expuse mi punto ante los ejecutivos de Televisa, ante Pedro Damián (productor del grupo), y ante mis compañeros fue como porque el show no es mexicano, es una franquicia que se compró de un show en Argentina, entonces si eso continuaba había que comprarle derechos otra vez a los argentinos y pues yo decidí que ‘gracias, pero no’”, confesó.

'Poncho' Herrera, que actuó por última vez en una telenovela de Televisa en 2009 con "Camaleones", junto a Belinda, explicó que entre los integrantes de RBD existía un acuerdo que establecía que si uno salía el grupo este se acababa. “Entonces eso se respetó afortunadamente”, explicó Alfonso.

“Y bueno Christopher también quería hacer otro tipo de cosas y Maite ya estaba haciendo otros proyectos mientras nos íbamos de gira. Como que cada quien ya estaba empezando a agarrar su camino”, agregó.