Alfred Molina confirma su aparición en 'Spider-Man: No Way Home'

Alfred Molina confirmó que encarnará nuevamente al villano Doctor Octopus, en Spider-Man: No Way Home, dirigida por Jon Watts, la próxima tercera entrega de las películas de Marvel Cinematic Universe.

"Cuando lo estábamos filmando, todos teníamos órdenes de no hablar de ello, porque se suponía que era un gran secreto, pero, ya sabes, está en Internet. ¡De hecho, me describí a mí mismo como el secreto peor guardado de Hollywood!", dijo Molina entre risas durante una entrevista con Variety.

El actor dio vida al villano en la segunda entrega de la trilogía dirigida por Sam Rami, en la que se enfrentó al superhéroe arácnido interpretado por Tobey Maguire. Ahora, vuelve a luchar contra Spider-Man, esta vez protagonizado por Tom Holland.

Molina no solo confirmó su participación en Spider-Man: No Way Home, sino que también detalló felizmente su experiencia al hacer la película y regresar al papel que interpretó en 2004.

"Fue maravilloso, fue muy interesante volver después de 17 años a interpretar el mismo papel, porque incluso en todos estos años, tengo ya doble papada, patas de gallo y un muy ligero dolor de espalda, pero es maravilloso. Jon Watts me señaló que en su universo, nadie muere", comentó.

Las preocupaciones del actor de 67 años eran más complejas, pues no sabía cómo iban a lidiar con el hecho de que ha envejecido, por lo que detalló que al igual que Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) y Samuel Jackson (Nick Fury), rejuvenecerá gracias a la generación de imágenes por computadora.

Hasta el momento, lo único que se sabe sobre la aparición del Doctor Octopus, es que su historia continuará a partir de su escena final en Spider-Man 2, es decir, hundiéndose en el mar, con el muelle destruyéndose tras pelear con Spider-Man.

Actualmente, Spider-Man: No Way Home está programado para estrenarse en diciembre de este año.

