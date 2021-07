Alfredo Adame ahora cobra mil pesos por mentadas personalizadas

¿Ya le quiere copiar a Kuno? Alfredo Adame reconoció que tras la polémica por su fracasada campaña política en la que sus insultos fueron la estrella, ahora vende mentadas personalizadas para ganar algo de dinero.

“No me arrepiento en lo más mínimo y absoluto de la mentada de madre, desde el día que se las aventé hasta el día de hoy no me arrepiento, porque eso me hizo una popularidad impresionante”.