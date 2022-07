Alfredo Adame defiende a Coco Levy: víctimas quieren sobresalir

Alfredo Adame entra al ring para defender a Coco Levy, recientemente señalado por 10 actrices de presunta violencia, acoso y abuso sexual.

Otras personalidades han salido a defender al hijo de Talina Fernández, la primera de ellas fue su pareja sentimental, la actriz Sussan Taunton, quien se dijo completamente segura de que todo lo que se dice es falso y hasta le mando un mensaje a las jóvenes que han alzado la voz: "Las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes", dijo.

En el caso de Alfredo Adame, en entrevista para "Venga la alegría" estalló en contra de las actrices que han hablado sobre Levy y está convencido de que se trata de una muy mala estrategia para sobresalir:

Pero eso no fue todo, el polémico conductor pidió a las chicas que demuestren que efectivamente fueron víctimas de los presuntos delitos por los que están señalando al productor: